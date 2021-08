Presidente da Aleac destaque investimentos em Porto Acre

#aleac

Nicolau destaca investimentos do governo do estado no município de Porto Acre

O deputado estadual Nicolau Junior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) acompanhou o governador Gladson Cameli em agenda na tarde desta terça-feira, 10, em Porto Acre.

No município, foi assinada a ordem de serviço para execução de serviços de manutenção preventiva do Centro Cultural da cidade, com investimento de R$ 80 mil.

O governo lançou também um pacote de obras para recuperação de ramais e ruas, além da entrega de máquinas pesadas. São mais de R$ 4 milhões investidos no total. Maquinário é fruto do esforço da bancada federal da legislatura 2015-2018, na qual eu era membro como senador.

Um outro importante investimento foi a assinatura da ordem de serviço para construção de duas rampas e duas escadarias nas margens do Rio Acre. O valor da obra é de R$ 1,5 milhão.

Gladson Cameli anunciou ainda a manutenção do Terminal Rodoviário, com investimento de R$ 70 mil e assinou a autorização para abertura do processo licitatório para a implantação do sistema de abastecimento de água – capitação, tratamento, reversão e distribuição de água no municípios com investimento de R$ 322 mil reais.

“Temos pouco o que falar aqui em Porto Acre. Os números falam por sim. São quase seis milhões de reais e investimentos que vão ajudar a melhorar a vida dessa população, tanto na cidade, como na zona rural. Sabemos que temos aqui uma grande rede de ramais que vai ser recuperados e isso significa mais condições aos nossos pequenos produtores que alavancam a nossa economia”, destaca Nicolau.

