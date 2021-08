Messi agradece por camiseta do Brasil: ‘Joya’ (vídeo)

#messi

Messi..não é à toa que é o melhor há muito tempo…ele agradece Roberto Carlos pela camiseta. Ele contou ao Olé, em maio, quais camisetas faltavam em seu coleção.

-Me arrependo não ter pedido as camisetas de jogadores que enfrentei quando era jovem, como as de Ronaldo, Roberto Carlos…A do de Roberto Carlos parece que chegou…

Assista:

🗞️🔟 Messi le contó a Olé en mayo qué camisetas le faltaban en su colección 🗣️ “Me arrepiento de no haber pedido camisetas antes a jugadores que he enfrentado cuando era chico. Como la de Ronaldo, la de Roberto Carlos…” ✅😙 La del lateral brasileño parece que ya llegó pic.twitter.com/i9tULPF0f9 — Diario Olé (@DiarioOle) August 12, 2021