Presidente da Assembleia agradece governo por investimentos no Juruá

Nicolau Júnior, presidente da Aleac, destaca investimentos do governo do estado na região do Juruá

A região do Juruá teve boas notícias nesta sexta-feira, 13. Durante todo o dia, o governo do estado realizou agendas para o anúncio de investimentos importantes na regional.

Ao longo da semana, a regional do Vale do Juruá recebeu a 4° edição do Programa Sejusp Itinerante, promovido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

A iniciativa tem como principal objetivo promover oficinas, treinamentos com os profissionais da area e rodada de câmaras temáticas. Na sexta, aconteceu encerramento do evento, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul. O Acre tem apresentado diminuição gradativa nos índices de violência.

Outra agenda importante foi a assinatura de diversas ordens de serviço para a reforma de prédios e espaços públicos en Cruzeiro do Sul, como a Colônia de Pescadores Z-1, Parque Industrial Florestal, Parque Avenida Coronel Mâncio Lima, Polo Naval e a sede do SAMU. Quem também vai ser reformado é o Museu e Memorial José Augusto.

Esse pacote de obras do governo soma mais de R$ 1,2 milhão em investimentos e contribui ainda com aquecimento da economia local, por meio da geração de emprego e renda.

Na parte social, a escola Maurício Mappes, 07 km da UGAI Liberdade, recebeu a Ação Humanitária que leva educação ambiental, saúde e cidadania para as comunidades rurais.

“Não tem como não sair daqui entusiasmado. São investimentos importantes para Cruzeiro do Sul e região. Além da recuperação de prédios públicos, estamos falando de apoio para as comunidades rurais e combate a violência. Agradecer ao governador pelo empenho e compromisso com o Juruá” destaca Nicolau.

