Romário ao min de Educação: ‘Toma vergonha na cara’

O senador Romário (PL-RJ) usou as redes sociais para repudiar fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro, acerca da inclusão de crianças com deficiência em escolas.

Em entrevista no último dia 9, Milton Ribeiro apontou o que chama de “inclusivismo” na educação de crianças com deficiência. “No passado, primeiro, não se falava em atenção ao deficiente. Aí depois esse foi um programa que caiu para um outro extremo, o inclusivismo. A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia. Ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para dar a ela atenção especial”, disse. (…) veja abaixo

Sr. ministro @mribeiroMEC, deselegância, imbecilidade e idiotice é o que o Sr. vem fazendo com a educação do nosso País. Toma vergonha na cara. pic.twitter.com/yLL8Ih8gOm — Romário (@RomarioOnze) August 17, 2021

Em tempo: o ministro da Educaçãoainda escreveu errado no post na rede social…’dirije‘