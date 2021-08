Dep Nicolau: Audiência com ministro da Casa Civil em Brasília

#aleac

Nicolau discute, ao lado do governador Gladson, investimentos para o Acre durante audiência com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira

O deputado estadual, Nicolau Júnior (Progressistas), presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) é um dos integrantes da comitiva do Acre que realiza importantes agenda em Brasília nesta quinta-feira, 19.

Uma delas, com a presença do governador Gladson Cameli e do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, aconteceu na Casa Civil do Governo Federal, onde foram recebidos pelo ministro Ciro Nogueira.

Em pauta, a discussão de investimentos para o Acre na área de infraestrutura, com obras importantes, e também recursos para o setor de saúde.

“Saio muito animado aqui dessa agenda com a receptividade do ministro Ciro Nogueira com as causas do Acre. Vamos ter investimentos que são importantes para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. A gente sabe que a parceria com o Governo Federal para um estado pobre como o nosso é extremamente importante para o desenvolvimento”, disse Nicolau.

