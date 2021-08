Música do finzinho de quinta…(por ouvir dizer…♪♪♪)

#musica

Almir Guineto, 1999 (finalzinho do século XX)…que interpretação do Almir (nome do meu pai)…esse clássico que redescobri y comparto con vos (como dizem os argentinos)…e que é fantástico…’Pra Não Deixar Morrer Um Grande Amor’

Versos fundamentais:

//Deus livrai o nosso amor

//Do hall dos maus amados

//De pobres casais

//Que se amam tanto e sofrem separados

//Por ouvir dizer, sem nada provar

//Nosso amor morrer, não posso aceitar

Linda demais!!! Ainda dá pegar uma cerveja na geladeira e viajar…tá quase sextando! ouça!

Boa noite..

J R Braña B.