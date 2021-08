Música:….’Val, vai não…tá cheio de tubarão no mar’….♪♪♪

#musica

Hit de Pernambuco

Academia da Berlinda é um grupo de Olinda…e hoje estou aqui, com meu filho…direto dessa cidade mágica que se confunde com seu primogênito… como disse um dia o professor Marcos Freire – Olinda cedeu o cetro a Recife de capital de Pernambuco… e a música de hoje é simbólica…e re-ouvi neste sábado durante uma carona no carro da Mônica (odontóloga), que já viveu no Acre.

Versos fundamentais: a letra inteira porque é demais!

//Dorival, vai não

//Tá cheio de tubarão no mar

//Val, vai não

//Arranja um emprego no chão

//Isso me destrói

//Cê vai, meu coração dói

//Você verá que irei voltar

//Você, razão do meu mar

//Paixão do meu aconchego

//Cê chega, me chama de nega

//E eu só te peço, meu nego

//Val, vai não

//Tá cheio de tubarão no mar

//Val, vai não

//Arranja um emprego no chão

//Chorei…

//Pensando que nunca mais fosse te ver novamente

//Chorei…

//Com medo de tubarão

//Das grandes ondas, e do canto da sereia

//Voltei…

//Mais uma vez voltei pra teus braços

//Tenho corpo fechado

//Minha vida é o mar

//É o mar

//Que sempre nos dá de comer

//É o mar

//Que sempre vai dar, quem vai dar

//É o mar

Ouça…essa declaração de amor da Academia da Berlinda

Boa noite…!

(poucos dias em Recife-Olinda, porém maravilhosos com meu filho João Lucas…na terça, retorno…)

J R Braña B.