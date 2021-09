‘Não importa se é gay ou corno…importa se é ladrão ou golpista’

#pannunzio

Jornalista Fábio Pannunzio

-Não importa se Bolsonaro é gay ou corno; importa se ele é ladrão e golpista

‘A baixaria chegou ao Poder no Brasil levada por Bolsonaro. O governo do Genocida começou sob o signo do Golden Shower, o primeiro escândalo escatológico desde o advento do novo fascismo que se instalou no País.(…)

Se Bolsonaro é corno ou não, isso só interessa a ele e suas amantes. Mas é de interesse geral a informação de que foram as traições de Ana Cristina Valle com um bombeiro que fazia a segurança da família que levaram o Imperador da Rachadinha a transferir da ex-mulher para o miliciano Queiros a arrecadação do dinheiro roubado de funcionários fantasmas empregados nos gabinetes da família.’

— Fabio Pannunzio (@blogdopannunzio) September 3, 2021