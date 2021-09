PSDB marca encontro para decidir sobre impeachment de Bolsonaro

#psdb

Flopou o 7 de Setembro antidemocrático de Bolsonaro

Diz o site de extrema-direita ‘O Antagonista’ – apoiador dos lavajateiros de Curitiba – que a direção do PSDB marcou para quinta-feira encontro do partido para decidir sobre pedido de impeachment de Bolsonaro.

“O presidente do PSDB, Bruno Araújo, convoca reunião Extraordinária da Executiva para esta quarta-feira, para diante das gravíssimas declarações do presidente da República no dia de hoje, discutir a posição do partido sobre abertura de de Impeachment e eventuais medidas legais.”

PSDB marca reunião para discutir impeachment de Bolsonarohttps://t.co/6rT2mBNvCC — O Antagonista (@o_antagonista) September 7, 2021