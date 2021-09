#sonhos

Bruce Springsteen canta ‘Te verei em meus sonhos’ em solenidade dos 20 anos dos atentados de 11 de Setembro nos Estados Unidos. A música é em homenagem ao amigo Michel Gudinski. Ouça trecho de Bruce cantando nesta manhã e a música original logo abaixo.

E aqui abaixo… I’ll See You In My Dreams (Te verei em meus sonhos)

