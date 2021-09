Presidente da Aleac destaca investimentos do Gov em 7 municípios

#aleac

Nicolau destaca investimentos do governo durante assinatura da ordem de serviço para obras em 7 municípios

O governo do Acre anunciou na manhã desta terça-feira, 14, em solenidade realizada no Colégio Armando Nogueira, um pacote de obras em cerca de 7 municípios do estado. São investimentos que vão beneficiar milhares de acreanos que moram em Feijó, Senador Guiomard, Sena Madureira, Plácido de Castro, Capixaba, Porto Acre e Acrelândia.

Em Feijó, Senador Guiomard, Acrelândia,Capixaba, Porto Acre e Plácido de Castro o governo vai pavimentar mais de 2 mil metros de ruas. Também em Plácido, o poder público vai investir R$ 84 mil reais na manutenção preventiva do Terminal Rodoviário da cidade.

Já em Sena Madureira, terceiro maior município do Acre, serão pavimentados cerca de 3 mil metros de ruas.

A juventude e os desportistas vão ser beneficiados com a reforma dos ginásios de esportes em Acrelândia e Capixaba.

Ainda entram no pacote de obras a construção de um alambrado no lixão de Plácido de Castro, a reforma da rotatória das Oito Bocas em Porto Acre, a reforma do Centro Cultural de Capixaba e o Terminal Rodoviário de Acrelândia.

Um investimento total de mais de R$ 6,6 milhões de reais

Em seu discurso, Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), enalteceu o investimento e a união de todos para um Acre cada vez melhor. “Parabenizo todos os prefeitos que são os que melhor sabem dos seus problemas e de quanto serão importantes essas obras para melhorar o nosso estado. Não poderia deixar de elogiar o governo e dizer mais uma vez que a Assembleia Legislativa está à disposição sempre do povo acreano”, afirma Nicolau.

(aleac)