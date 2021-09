Alan Rick e Jesus Sérgio votam para obrigar velhinhos comparecerem ao INSS

#aposentados

Seguinte: o governo Bolsonaro queria obrigar os velhinhos a comparecer, fisicamente (o que é já um absurdo em tempo de internet) aos postos do INSS para provarem que estão vivos….proposta da câmara dos deputados suspendia essa obrigatoriedade até pelo menos o fim deste ano.

Na votação do veto de Bolsonaro (que obrigava a presença dos velhinhos ao INSS) a maioria dos parlamentares votou Não…em apoio aos aposentados..Felizmente!…Ou seja, os aposentados não precisarão, até 31 de dezembro – comparecer ao INSS para provar que ainda estão respirando.

E como votaram os deputados Alan Rick (DEM) e Jesus Sérgio (PDT)? Os dois votaram com Bolsonaro, votaram Sim, obrigando os velhinhos a irem ao INSS e mostrarem que ainda não morreram…detalhe: Alan Rick, que quer ser senador, e Jesus Sérgio votaram, com todo o conforto – pela internet, online, à distância, sem porem os pés na câmara…mas, pasme!….queriam e querem que os velhinhos se desloquem até o posto federal do INSS pra confirmarem que são eles mesmos…

Que maldade hein, nobres deputados???!!! E não me venham com desculpas, ‘homens de Deus’!

Em tempo: a votação foi ontem, segunda, à noite.

J R Braña B.