Força da pecuária do Acre não se reveste em benefício à população

Segundo o IBGE, Rio Branco (529,5 mil) é o que tem mais cabeças de bovinos e Sena (364,5 mil) é a segunda…os dois casos são exemplos de que a riqueza desse setor é para meia-dúzia, é concentrada…as duas cidades estão cada vez mais pobres…Sena, então…

Em tempo: a prioridade do setor é exportar (ganhando em Dólares)…sem nenhuma regulação do governo do Acre para manter um estoque suficiente do produto e evitar a disparada do preço no supermercado e em açougue locais…entendeu???!!

J R Braña B.