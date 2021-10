Gov do Acre deixa de executar 1,7 Bi (crime de responsabilidade?)

#governo

De posse de relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que pode ser lido aqui – o economista e professor Orlando Sabino mostra no ac que o governo do Acre só executou R$ 138 milhões de mais de 1,7 Bi que tinha disponível…isso não seria, também – um crime de responsabilidade, ou de irresponsabilidade na gestão?

Em contato com oestadoacre há pouco outro economista e professor disse que ao governo ‘falta corpo técnico para executar o que recebeu’.

(…)

Em tempo: o próprio governador GladsonC já disse em reunião com a bancada federal que não tinha uma equipe técnica que gostaria – oestadoacre