Ciência/Tecnologia perde 90% dos recursos (e o astronauta permanece!)

#cienciaetecnologia

Não é novidade…num governo negacionista, a ciência e a tecnologia não têm vez…

Paulo, do Hospício Brasil dá uma dica sobre as razões do ministro da ciência e tecnologia, Marcos Pontes, não ter pedido demissão após ter 90% dos recursos (600 milhões) do seu ministério cortado por Bolsonaro/Paulo Guedes…O -ministro- astronauta pensou em deixar o governo, foi o que disse…

–Quando ele percebeu que os cortes não afetariam seus salários e nem as viagens internacionais com direito a acompanhante, resolveu fazer o sacrifício de permanecer – Paulo RJ, do Hospício Brasil

Por aí…muito sacrifício…

J R Braña B.