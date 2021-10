Voo Recife-Rio Branco direto: Por quê, não? (vídeo)

#vooreciferiobranco

Governo de Pernambuco fez parceria com empresa Azul, que terá voos de Recife para todas as capitais do país, menos para Rio Branco. Um funcionário público do Acre levou o pleito ao prefeito da capital, Tião Bocalom. Assista:

Em tempo: a prefeitura – com ajuda do governo – poderia entrar de cabeça nessa empreitada…não tem sentido viajantes do Acre que se deslocam ao Nordeste serem obrigados irem por São Paulo…Até Brasília está perdendo a centralização dos voos para São Paulo…isso não faz nem tem sentido…a capital política do país precisa ser valorizada estratégica e economicamente também.

oestadoacre