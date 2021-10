Palavra do pastor: ‘Não creio em provas de Deus’

#pastorgondim

Do Pastor Ricardo Godim (Igreja Betesda)

Não creio em “provas” vindas de Deus. (treinei a não cair em “pegadinhas” no vestibular).

Também não creio que sofrimento seja “o megafone de Deus” para nos chamar atenção para seu grande cuidado. Sou bem refratário à teologia do “Deus tapeceiro”, que nos faz passar por perrengues aqui do lado de cá da eternidade com o intuito de tecer lindos desenhos do lado de lá. Tenho enormes e incontornáveis recusas à teologia da “vontade permissiva” que segue mais ou menos assim: “como Deus precisa determinar o curso da história, ele permite que crianças morram de fome, que idosos mendiguem em semáforos, que adolescentes sejam amputadas devido ao câncer”.

Ou o próprio ser de Deus é amor ou eu o rejeito aqui e o rejeitarei por toda a eternidade. Creio no esvaziamento de Deus em Cristo e, portanto, abro mão da premissa da onipotência.

Em tempo: tudo ao contrário do que se diz por aí nas igrejas que pregam um Deus terrorista…que persegue 24 horas ao dia…

