Facebook quer mudar de nome

A informação é do TheVerge, publicada pela agência Reuters nesta quarta e diz que o ‘Facebook planeja mudar o nome de sua empresa na próxima semana para refletir seu foco na construção do metaverso, de acordo com uma fonte com conhecimento direto do assunto.

A mudança de nome que está por vir, sobre a qual o CEO Mark Zuckerberg planeja falar na conferência anual Connect da empresa em 28 de outubro, mas pode revelar mais cedo, tem o objetivo de sinalizar a ambição do gigante da tecnologia de ser conhecido por mais do que mídia social e todos os males que acarretam’ (…)

O Facebook já tem mais de 10.000 funcionários construindo hardware de consumo, como óculos AR, que Zuckerberg acredita que eventualmente serão tão onipresentes quanto smartphones. Em julho, ele disse ao The Verge que, nos próximos anos, “faremos a transição de pessoas que nos veem principalmente como uma empresa de mídia social para uma empresa metaversa”.

