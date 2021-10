Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da Aleac avança

#aleac

Em reunião, presidente da ALEAC e Sindicato dos Servidores avançam para implantação do PCCR

Uma comissão do Sindicato dos Servidores do Legislativo Estadual se reuniu na manhã desta quinta-feira (22), com o presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior, para tratar da implantação do Plano de Cargos Carreira e Remuneração, o PCCR.

Luanna Vasconcelos, presidente da entidade, entregou ao deputado um relatório onde estão detalhadas as tabelas para equiparação salarial dos 402 servidores, entre ativos, inativos e pensionistas.

“Na verdade a gente precisa legalizar as injustiças que ocorreram ao longos dos últimos anos. A mesa diretora teve a sensibilidade de nos receber e tratar de forma transparente essa questão. O presidente Nicolau em nenhum momento se furtou a nos receber e pelo bom relacionamento que temos acredito que vamos chegar a uma solução que irá contemplar nossas propostas”, disse.

Nicolau Júnior determinou a composição de uma comissão para avaliar o PCCR e disse que a mesa diretora irá apresentar um parecer no menor espaço de tempo possível. “ Os servidores, representados pelos sindicato sempre tiveram nosso respeito. Eles possuem total respaldo para reivindicarem seus direitos e em momento algum interferimos não atuação deles. Vou encaminhar essa relatório para a comissão e determinei celeridade para que essa demanda seja resolvida da forma como vimos tratando”, observou o presidente.

