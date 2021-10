Gonzaga acompanha limpeza de igarapés em Porto Walter

#aleac

divulgaçãoaleac

Após destinar emenda, Gonzaga acompanha de perto limpeza de rios e igarapés de Porto Walter

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), acompanhou de perto os serviços de limpeza de rios e igarapés no município de Porto Walter, na quarta-feira (20).

Os serviços de limpeza dos mananciais fazem parte de uma parceria entre o parlamentar e a Prefeitura de Porto Walter. Gonzaga destinou emenda para custear os serviços no município.

Gonzaga, que desde o seu primeiro mandato luta por melhorias para ribeirinhos e produtores rurais do Acre, afirmou que a limpeza dos rios é importante para o transporte de pessoas e escoamento da produção agrícola nas regiões isoladas do estado.

“Acompanhei de perto as dificuldades que esses trabalhadores enfrentam para se locomover pelos rios e igarapés por causa dos balseiros. Diante disso resolvemos destinar recursos para realizar a limpeza. É um serviço que vem ajudar no tráfego e também melhorar as condições dos nossos ribeirinhos para que eles possam escoar sua produção e ter acesso à cidade”, disse o deputado.

O vice-prefeito de Porto Walter, Guarsônio Melo, agradeceu ao deputado Gonzaga pela apoio aos ribeirinhos do mucicípio.

“Quero agradecer e parabenizar o deputado Gonzaga pela emenda que nos proporcionou a limpar nossos rios. Essa limpeza irá melhorar muito o escoamento da produção dos ribeirinhos. Os próprios moradores que fazem o serviço porque conhecem o rios e fazem um trabalho de qualidade”, disse Guarsônio.

Um dos produtores rurais que mora na Comunidade do Formigueiro agradeceu o deputado em nome da comunidade.

“É importante que um representante político venha ver de perto nossas dificuldades e o deputado Gonzaga sempre esteve nos visitando. Quero agradecê-lo em nome de toda a comunidade”, disse.