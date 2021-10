Presidente da Aleac: ‘Porto Walter tem agora um aeroporto de verdade’

#aeroporto

“Agora Porto Valter tem um aeroporto de verdade”, diz Nicolau na entrega do novo aeródromo da cidade

O presidente da Assembléia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Junior tem mais ligação com Porto Valter do muitos imaginam. A mãe dele é natural da cidade e sempre cobrou investimentos para sua terra natal. Na tarde desta segunda-feira (25), Nicolau participou, ao lado do governador Gladson Cameli, da entrega do novo aeroporto de Porto Valter, que não passava por reforma havia mais de uma década.

Mas não foi qualquer reforma não. O governo investiu mais de R$ 4 milhões na adequação do cercamento, pista de pouso, sinalização horizontal e aplicação de micro revestimento asfáltico, para deixar o local adequado às regras da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Para Nicolau, a revitalização do aeródromo mostra que o governo se preocupa com a população que vive nas cidades ainda isoladas. “ Foram mais de dez meses com esse aeroporto fechado para pousos e decolagens por causa das obras de revitalização. Agora Porto Valter tem um aeroporto de verdade, que atende as normas da Aviação brasileira. As empresas regionais e a própria população estavam ansiosos pelo retorno dos voos. Só um governador que conhece a realidade dessa gente faria um investimento dessa envergadura numa região isolada do nosso Estado, porque sabe da necessidade e da importância de uma pista nessas condições”, disse Nicolau.

Porto Valter fica localizada no Alto Juruá distante um dia de barco de Cruzeiro do Sul é segundo o INGe possui uma população estimada em 12 mil habitantes.

