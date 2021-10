Bolsonaro acaba hoje o Bolsa Família (após 18 anos)

#bolsafamilia

Medida Provisória 1.061 cria o Auxílio Brasil, que será temporário até dezembro de 2022….e o valor, de R$ 400 ainda é incerto. O Bolsa Família foi criado em 2003 pelo presidente Lula. Desde 2017, já com os golpistas no poder, o BF foi sendo desidratado e perdendo poder de compra. Agora com a inflação Bolsonaro na alturas quase nada dá para comprar com o benefício que foi elogiado no mundo inteiro. Último pagamento do BF será feito nesta sexta-feira.

Não é à toa que milhões voltaram a passar fome no Brasil.

oestadoacre