Teatro: Agenda da sexta, 19h: ‘Agreste’

#cultura

Acontece nesta sexta-feira, dia 29/10/2021 às 19h no Ateliê Varadouro localizado na Estrada no São Francisco n° 600, a apresentação do espetáculo de teatro “Agreste” com o ator Matheus Filgueira, direção Sandra Buh e dramaturgia sonora de Écio Rogerio. O texto de Newton Moreno retrata um drama de amor e pobreza vivido no sertão de outrora onde os preconceitos eram latentes. A história é descrita por um contador da fábula, que narra ao mesmo tempo, sobre intolerância, machismo, amor incondicional e expõe de forma clara o poder do estado e religião sobre aqueles que divergem do padrão heteronormativo.

A apresentação do “Agreste” faz parte do projeto “O Agreste vai ao Juruá”, aprovado pela Fundação de Cultura Elias Mansour por meio da Lei de Emergência cultural Aldir Blanc – Edital 002/2020 arte e patrimônio e já esteve nos municípios de Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul no mês de agosto desse ano com o proposito de oportunizar o intercâmbio de saberes artísticos com a população dessas cidades, conforme relata o ator do monólogo Matheus, “A experiência de debater assuntos tão importantes na atualidade com nosso público foi gratificante, levamos entretenimento carregado de reflexão e paixão e isso aqueceu nossa alma e nosso fazer artístico que tanto foi desestabilizado nessa pandemia”. Por fim, a ficha técnica do projeto é formada por:

Ator e cenógrafo: Matheus Filgueira

Direção: Sandra Buh

Dramaturgia Sonora: Écio Rogerio e Sandra Buh

Produção executiva: Nathânia Oliveira e Davi Seles

Produção de Estrada: Luck Aragão

Assistente de produção: Gigliane Oliveira

Realização: O Barulho do Acre

