#foz…

…enchem o tanque de gasolina do carro na Argentina comandada pela esquerda, onde o litro do combustível custa R$ 3,10…são uns gênios na política..igual aqui no Acre…onde muitos de Brasileia e Assis Brasil, se fossem permitido – estariam abastecendo no Peru e na Bolívia, de governos também de esquerda…por aqui também só tem gênios na hora do voto….mito, mito!

J R Braña B.