Segurança de Bolsonaro agride repórter da Globo com soco

Repórter Leonardo Monteiro perguntou por que o presidente não participou de numa reunião importante com os líderes do G-20…recebeu um soco no estômago de um segurança….Vamos ver se a Globo agora rompe com esse governo…ou a defesa do ultraliberalismo de Paulo Guedes é mais forte… abaixo Editorial da Globo- oestadoacre

Opinião de O Globo

A Globo condena de forma veemente a agressão ao seu correspondente Leonardo Monteiro e a outros colegas em Roma e exige uma apuração completa de responsabilidades.

Quem contratou os seguranças? Quem deu a eles a orientação para afastar jornalistas com o uso da força? Os responsáveis serão punidos? A Globo está buscando informações sobre os procedimentos necessários para solicitar uma investigação às autoridades italianas. No momento, ficam o repúdio enfático, a irrestrita solidariedade a Leonardo Monteiro e demais colegas jornalistas de outros veículos e uma constatação: é a retórica beligerante do presidente Jair Bolsonaro contra jornalistas que está na raiz desse tipo de ataque. Essa retórica não impedirá o trabalho legítimo da imprensa. Perguntas continuarão a ser feitas, os atos do presidente continuarão a ser acompanhados e registrados. É o dever do jornalismo profissional. Mas essa retórica pode ter consequências ainda mais graves. E o responsável será o presidente.