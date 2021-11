Bom dia! Quando o Acre verá Marighella, o filme? (v)

#marighella

O filme de Wagner Moura, baseado no livro ‘Marighella, O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo’, do jornalista Mário Magalhães, já é recordista de bilheteria no Brasil este ano, segundo o site Filme B. Em apenas três dias nos cinemas já foi visto por quase 40 mil pessoas. Para o jornal The Guardian, o filme brasileiros ‘É uma explosão’…O El País, de Madrid, escreveu ‘Filmado com primor‘…O site The Hollywood Report se rendeu…‘Emocionante e tecnicamente perfeito’…Então a pergunta, quando vai passar nos cinemas de Rio Branco…Pode ser no Cine Recreio, que é público…melhor ainda…um aperitivo intenso do teaser-trailler abaixo…:

oestadoacre