Morre Frederik de Klerk, da África do Sul dividida entre brancos e negros

De Klerk foi o último presidente da África do Sul segregada

O último presidente da África do Sul segregada, Frederik de Klerk, morreu esta quinta-feira aos 85 anos. A informação é de sua fundação. Foi no seu governo que Nelson Mandela foi libertado…Os dois viriam a receber o Prêmio Nobel. ‘É com grande tristeza que a Fundação FW de Klerk anuncia a morte do ex-presidente FW de Klerk de forma tranquila na sua residência de Fresnaye esta manhã, depois de uma luta contra o cancro”, anunciou a organização em comunicado.

(Fundação FW de Klerk)