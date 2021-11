Vídeo: Alimentação privilégio de rico (Acre do salário mínimo)

#alimentação

No Acre vive-se uma situação complicada. Nos supermercados, o preço de tudo está pela hora da morte. A maioria das famílias já não consegue mais comprar o que comprava antes. Carne, peixe, frango, feijão, arroz, não necessariamente nessa ordem – lideram a carestia nas prateleiras e gôndolas.

Rio Branco é uma cidade de salário mínimo…o Acre é um estado de salário mínimo….R$ 1,1 mil (míseros 200 Dólares…junte a isso o preço do litro da gasolina que a classe C e D, que é a maioria da população acreana não tem mais condições de abastecer…aliás, essas classes (professores, servidores etc…) não têm condições de ter um veículo a gasolina/diesel/álcool…nem a classe média envergonhada abastece mais com tranquilidade…esta que apoiou Bolsonaro para mudar o Brasil…para pior…

Se alimentar virou luxo…andar de carro, também….e o governo Bolsonaro junto com sua banda na Câmara dos Deputados ainda inventaram o ‘orçamento secreto’ para usarem e abusarem dos recursos públicos…Não está valendo à pena viver no Brasil da atualidade….

J R Braña B.

