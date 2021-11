Produção de café: Gonzaga anuncia emenda para máquinas

#aleac

Durante participação na Semana Internacional do Café, Gonzaga anuncia emendas de maquinários para ajudar produtores

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, aproveitou a sua viagem até Minas Gerais, onde participa da Semana Internacional do Café compodo comitiva acreana formada por secretários de Estado e empresários do ramo de café, para conhecer equipamentos que podem beneficiar café, milho e arroz no Acre.

Nesta sexta-feira (12), Gonzaga visitou estande de maquinários usados para beneficiamento do café, milho e arroz e que facilita a exportação do produto para outros estados.

O deputado tucano informou que pretende destinar emendas no próximo ano para a compra de maquinários que podem ser utilizado para o café, milho e arroz para serem usados por pequenos produtores rurais de nosso estado.

“Vamos destinar emendas para a compra de maquinários que podem ser utilizado no café, milho e arroz para ajudar no beneficiamento desses produtos que estão em pleno avanço no Acre. Vamos ajudar nossos pequenos produtores a otimizar tempo e produzir um café de qualidade para exportar para outros estados e países”, disse o deputado.

A Semana Internacional de Café que termina nesta sexta-feira serviu para reunir produtores, empresários, técnicos e parlamentares para debater sobre as novas tecnologias para cultivo e beneficiamento do café e também para planejamento, dicas de empreendedorismo, cuidados na hora de abrir seu negócio e outros temas.

A comitiva do Acre em Minas Gerais conta com o deputado Luiz Gonzaga, secretário de Produção e Agronegócio do Acre (SEPA), Nenê Junqueira, diretor-presidente da Cageacre, Jessé Cruz, e produtores de café de Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Acrelândia.

(Aleac)