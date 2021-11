Burg King tira sarro do preço da gasolina (vídeo)

#burgking

Sanduba a 5,50…assista:

O preço da gasolina aumentou? Aqui no BK, o do sanduíche abaixou. Por apenas R$ 5,50, você escolhe entre Chicken Jr. e várias outras opções delícia direto no drive. Só vem 😉 pic.twitter.com/OaMAN1IZJd

— Burger King Brasil (@BurgerKingBR) November 10, 2021