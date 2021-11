Vídeo: Presidente da Aleac anuncia pagamento do 13º antecipado

#aleac

Nicolau Júnior anuncia antecipação do 13• salário dos servidores da ALEAC

Pelo segundo ano consecutivo a mesa diretora da Assembléia Legislativa do Acre antecipa o pagamento do 13• salários de todos os servidores da Casa. Junto com 1• secretário, deputado Luiz Gonzaga, o presidente Nicolau Júnior anunciou na abertura da sessão desta quarta feira(17), que os salários serão depositados hoje. (clique abaixo e assista o anúncio)

“Ressalto que essa medida é resultado da eficiência na gestão, da austeridade e da transparência nas contas públicas. É importante destacar que o pagamento em dia do salário dos servidores ocorreu sem o comprometimento de ações efetivas do legislativo”, destacou Nicolau.

Com essa medida a mesa diretora possibilita a dispersão das compras do mês de dezembro, colaborando para evitar aglomerações.

(Aleac)