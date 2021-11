Perpétua defende Auxílio de 600

#600

Perpétua defende auxílio de R$ 600: “Quase 80 mil famílias do Acre ficarão renda”

Quase 80 mil famílias do Acre ficarão sem renda com o fim do Bolsa Família e Auxílio Emergencial, aprovado pelo Governo Federal. Segundo a deputada Perpétua Almeida (PCdoB) ficaram de fora do Auxílio Brasil, criado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro.

Até o fim dos dois benefícios, 39 milhões de brasileiros recebiam algum tipo de auxílio do governo. Porém, o novo programa do governo excluiu 24 milhões dessas famílias. “Aumenta a gasolina, a energia elétrica, o desemprego, e o governo faz o quê? Acaba com o Bolsa Família”, diz Perpétua.

No Acre, quase 80 mil famílias ficarão sem nenhum tipo de renda. “Nosso estado é um dos mais pobres do Brasil, sofre com queimadas e desmatamento, e perto de 80 mil vão ficar sem renda. Hoje nas ruas do Acre, e claro, em todos os estados brasileiros, o que mais se vê são pessoas dormindo na rua, pedintes pedindo comida e apoio nos sinais. Bolsonaro colocou o Brasil de volta ao mapa da fome. É muito grave o que está acontecendo”. (…)