Perpétua: 1 milhão para o Hospital Santa Juliana

‘Gosto de acompanhar tudo de perto, principalmente o andamento dos projetos que direciono emendas parlamentares. Ver tudo criando forma e chegando para as pessoas que mais precisam é gratificante. Em breve volto para fazer a entrega oficial de todos os equipamentos’

Hospital Santa Juliana adquire equipamentos com emenda da deputada Perpétua Almeida

Uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) foi destinada para renovar e adquirir novos equipamentos para as salas de cirurgias e partos de mulheres do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

Dentre os equipamentos estão manta térmica, aparelho de anestesia, berço aquecido, cama para parto, aparelhos de raio-x móvel, aparelhos de ultrassom, e outros.

Nesta sexta-feira, 19, a parlamentar esteve na unidade de saúde para acompanhar o andamento da entrega dos equipamentos. Entre os equipamentos já entregues, seis camas para parto já estão sendo utilizadas. (…)