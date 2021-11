Sen MBittar acusa golpe e baixa o nível contra Jorge Viana

#mbittar

Senador bolsonarista MBittar, que foi relator do Orçamento no senado, sobre o ex-senador Jorge Viana: ‘Babaca, covarde…hipócrita‘… JV fez críticas em entrevista de tv ao Orçamento Secreto e disse que ‘Dinheiro de roubo é caso de polícia’.

‘Maior escândalo da república’ –O deputado estadual Edvaldo Magalhães endossou as críticas de JV: ‘O Orçamento Secreto é secreto sim. Esconde quem destina para que a “compra do voto transformada em apoio político” não seja escancarada. É o maior escândalo da república e não terminará bem para os seus operadores. Jorge Viana falou verdades. Falou sim!’ (mais no Em Tempo)

Em tempo: MBittar é um político aparentemente calmo, sereno….só aparentemente…em seu subterrâneo carrega um vulcão de lavas de ódio que hoje, com mandato de senador – flui do abrasamento do seu íntimo para a superfície da política… por todos os poros…Lula, MBittar, foi vítima de um ex-juiz e ex-procurador sem escrúpulos, políticos togados da pior espécie, subalternos dos interesses norte-americanos…tanto que o STF anulou as farsas condenatórias contra o ex-presidente…já são mais de 20 processos ganhos por Lula

– J R Braña B.