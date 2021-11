Uol: Igreja Universal suspeita de lavar 120 milhões de Dólares

#uolcartacapital

Dinheiro seria retirado do país por executivos da RecordTV, pastores do alto comando e até por Edir Macedo em seu jato particular

Carta Capital – A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), do bispo Edir Macedo, é suspeita de lavar ao menos 120 milhões de dólares por ano em Angola. A denúncia, que foi feita por bispos locais, é investigada pelas autoridades do país. Eles afirmam que a igreja também pratica racismo, abuso de autoridade e faz imposições na vida pessoal dos integrantes da religião, como cirurgias de vasectomia. As informações são do site UOL (…)

Em tempo: como diz piada nesta manhã corre na rede social…Quando morrer, o bispo Macedo vai direito para um Paraíso Fiscal – oestadoacre