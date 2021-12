#jogos

Luis Nassif sobre os elogios do ministro Roberto Barroso (STF) ao novo ministro, o pastor-presbítero André Mendonça

-Os elogios de Barroso ao novo Ministro do STF faz parte do jogo de envolvimentos. Como Barroso é exclusivamente ativista político, provavelmente conta com André Mendonça para as estratégias futuras contra Lula, nas próximas eleições.