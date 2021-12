Reforma Trabalhista terá folga só de dois em dois meses

#reformatrabalhista

A reforma que está sendo discutida pelo governo Bolsonaro propõe folga aos trabalhadores uma vez, aos domingos, de dois em dois meses. E mais maldade: proíbe que empregados de aplicativos (uber, ifood…) tenham vínculos com essas empresas. Ou seja, proíbe CLT. Na Inglaterra, os motoristas de Uber conseguiram e hoje mantêm vínculos com a empresa de app….Mas vive-se no Brasil e no governo anti-trabalhador…anti-social….Bolsonaro é o governo das empresas, dos bancos…da exclusão, do neoliberalismo…do lucro sem função social!

J R Braña B.