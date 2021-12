JV, a disputa pelo senado não apaixona…

#jv

O presidente do PT e candidato a deputado nas próximas eleições, Cesário Braga, diz no seu FB que conversou nesta segunda com Jorge Viana sobre o pleito do ano que vem…Disse que falou o que tem ouvido no partido e das pessoas aqui em Rio Branco e nos municípios…Cesário, sem dizer e querer, talvez – fez uma pressão para JV ser candidato ao governo, coisa que não acredito…mas acrescento: no Acre disputa pelo senado nunca foi a principal, a mais empolgante…aqui, o que mobiliza e divide a população é a guerra pelo governo….São nos governos que a gente enxerga melhoras ou pioras na vida de todo mundo que vive por aqui.

J R Braña B.