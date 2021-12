#negativado

Com a popularidade em baixa, o presidente Bolsonaro vai tentar de tudo para inverter a situação atual e chegar em 2022 em condições de enfrentar Lula de igual para igual. Plano do governo é usar pelo menos 13 bilhões do FGTS para financiar entre 500 e R$ 15 mil pessoas que estão com o nome sujo na praça, informa O Globo em matéria de Geralda Doca (para assinantes)

oestadoacre

Quer ajuda oestadoacre a se manter? – qualquer ajuda será bem vinda…pix: [email protected] – obrigado!