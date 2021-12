Modo ativado…: ‘A canção do Natal’)….♪♪♪♪

#natal

Shawn Mendes e a cubana Camila Cabello, em The Christmas Song (A canção do Natal)…Versos fundamentais: //Será difícil dormir esta noite//Eles sabem que o Papai Noel está a caminho…Essa música se tornou famosa com Nat King Cole ainda na década de 60..mas agora com a voz linda de Camila Cabello…ouça…:

Não ouviu a música que ativou o Modo Natal 2021 oestadoacre?…abaixo ela e as outras…

1 – Modo ativado…

2 – Papai Noel não vem…

3 – Último Natal

4 – Graças a Deus é Natal!

5 – Sozinho no Natal

6 – É Natal! Em português de Portugal

7 – Blin Blon…

8 – O futuro começa agora

9 – Feliz Navidad..

10 – Tempo iluminado

11 – Deixe cair a ficha

12 – Frank Sinatra…’Deixe Nevar’

13 – Noite sagrada

14 – Voltando para casa…

15 – Então, é Natal! Feliche!

16 – Eu preciso de você, Natal!

J R Braña B.