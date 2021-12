#greve

G1 Acre

Servidores querem que governo os atenda. Protesto hoje acontece em frente à UPA Franco Silva, na Baixada. O governo diz que analisa possíveis propostas. (…)

Em tempo: enquanto isso o dono do NU, com seu IPO lançado hoje na Bolsa – fica alguns bilhões mais rico em poucos dias…é a história do macaco que acumula bananas…Já está na Forbes – oestadoacre