Capital mais desigual é Cuiabá (Rio Branco, no meio)

#rendaconcentração

Confira o ranking das capitais brasileiras e a concentração da riqueza nas mãos dos 10% mais ricos. Rio Branco, essa minoria de 10% fica com 40,1% da renda…Cuiabá (reino do agronegócio, a mais desigual), Salvador e São Paulo lideram a concentração da riqueza…Goiânia (menos desigual) é onde há a menor concentração de renda pelo segundo ano consecutivo. Dados de 2020, do IBGE, divulgados pela Agência Tatu, de Alagoas

Concentração da riqueza – 2020 – quanto os 10% mais ricos detêm da renda nas capitais

Cuiabá – 47,5% (a capital do agronegócio é a que concentra mais renda em favor dos 10% mais ricos)

Salvador – 46,7%

São Paulo – 46,3%

Maceió – 46,2%

João Pessoa – 45,9%

Recife – 45.3%

Fortaleza – 45,2%

Porto Alegre – 43,6%

Aracaju – 42,9%

Boa Vista – 42,6%

Palmas – 42,5%

Rio – 42,4%

Belém – 42,2%

Manaus – 42%

Natal – 41,5%

BH – 40,6%

Brasília – 40,5%

Rio Branco – 40,1% (a décima capital menos concentradora de renda)

Floripa – 39,1%

Curitiba – 38.7%

São Luís – 37.9%

Macapá – 37,9%

Campo Grande – 37,8%

Teresina – 36,9%

Vitória – 36,6%

Porto Velho – 36,3%

Goiânia – 36% (menos concentração de renda entre as capitais)

oestadoacre