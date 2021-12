A Top 5 do Modo Natal 2021…(As melhores…)…♪♪♪♪

#top5Natal

Na vida existem as coisas essenciais que a gente não pode viver sem…pra mim uma das essenciais é a música..sempre fui vidrado em música, desde os tempos em que ouvia rádio lá no principado de Sena na maior dificuldade para sintonizar as emissoras do sudeste do país…são coisas que os jovens nativos da internet não têm a menor ideia…os da nossa geração são chamados de imigrantes porque tivemos que nos adaptar ao novo mundo…mas voltando às músicas:…vocês sabem que este blog é um espaço da política, dos fatos mais importantes do Acre, especialmente, mas que não fica somente nisso…normalmente aliviamos as tensões dos navegantes com humor sobre algum fato e com músicas da melhor qualidade durante as noites…geralmente as que não tocam nas rádios daqui…e desde o ano passado que inventamos o Modo Natal, que são alguns dias antes do dia 25 dedicados a músicas natalinas…e tem dado certo…as pessoas me enviam mensagem falando das músicas e pedindo outras…porque o sentimento neste período muda mesmo…ficamos mais propícios à solidariedade e ao amor ao próximo…o ano de 2021 não tem sido fácil para ninguém, especialmente para a maioria das pessoas no Acre…a pobreza virou pandemia junto com a pandemia do covid-19…as dificuldades têm sido imensas…em todos os sentidos…e um pouco de música ajuda acalmar o coração…como disse no começo, música é fulcral…faz serenar e pensar nas coisas certas a fazer em vida…Viva a música! Ouça a TOP-5 deste dia 21: ‘Eu preciso de você, Natal!’…Linda demais!!!

Em tempo: daqui a pouco, 20h, tem entrevista com o líder da oposição na Aleac…já sabe que vai ter assunto quente, né?!..Para acompanhar, clique aqui

J R Braña B.