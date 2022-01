Calixto: ‘Alô, carpideiras do PT!’

#calixto

Uma das acusações replicadas pelas carpideiras do PT contra Gladson Cameli é que uma das empresas ligadas a ele teve uma movimentação “suspeita” de R$ 828 milhões no período de três anos.

Como não sou de me satisfazer com fake news (notícias mentirosas) fui buscar informações.

As carpideiras do PT se referem à Construtora Rio Negro, com sede em Manaus (AM), criada em dezembro de 2005, administrada por Gledson, irmão do governador.

No catálogo da construtora constam obras para empresas multinacionais Philco, Electrolux, Artek, Embrapa, para o governo do Amazonas, prefeitura de Manaus, TRE do Amazonas e até para a prefeitura de Navegantes (SC).

Dado relevante omitido pelas carpideiras do PT: a Construtora Rio Negro não possui nenhuma obra no Acre. Nenhuma mesmo.

O volume de negócios da construtoras é coisa de R$ 3 bilhões ou R$ 4 bilhões e a movimentação que encontraram na conta dele foi de 900 mil reais durante 3 anos.

Luiz Calixto – servidor público e ex-deputado estadual