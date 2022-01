Bom dia! Idiota útil…

#bomdia

(…)

Bolsonaro foi o idiota útil usado pelo mercado (elite que rouba os recursos da população) para impor a agenda anarco liberal (fim das garantias trabalhistas, fim da aposentadoria, desmonte da Petrobras, entrega do Pré-sal, preços da Gasolina, Gás e Diesel em Dólares para enriquecer acionistas, ataque às universidades públicas etc etc…)…agora o presidente reclama (por oportunismo eleitoreiro) com o seu ministro da economia Paulo Guedes, que não quer dar aumento salarial aos servidores públicos…o plano anarco liberal previa tudo isso…o desmonte da estrutura do Estado brasileiro e o consequente empobrecimento da maioria…tudo foi cumprido com apoio dos ricos e da grande massa de pobres idiotizada pelos ricos e sua mídia…foi para isso que Bolsonaro foi eleito…não é à toa que estamos do jeito que estamos…no fundo do poço…será que é difícil entender?

J R Braña B.