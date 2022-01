Djokovit é expulso da Austrália por um governo de direita

#djokovit

Tenista Novak Djokovit, mas poderia ser ‘Djocovid’ foi deportado/expulso da Austrália por não ter se vacinado contra o covid-19…ele iria participar de uma competição de tênis…ele é o melhor do mundo na modalidade, porém um mau exemplo para a juventude por ser um antivacina irresponsável. E nem pode acusar o governo da Austrália por questões ideológicas, de ser de esquerda etc….A Austrália é governada por uma coalizão de direita…e subordinada à monarquia britânica….sim…a chefe de Estado da Austrália é a Rainha Elizabeth II….igual ao Canadá….estranho, né??…mas é. No Brasil, Djokovit faria sucesso no governo antivacina de Bolsoanro.

J R Braña B.