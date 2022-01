Tabela Salarial Professores (conforme Piso Nacional)

#tabelasalariaprofessores

Análise da Proposta do SINTEAC: Reestruturação do PCCR : Em conformidade com as orientações da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação de Educação _ CNTE aos SINDICATOS:

1)Respaldado a na Lei 11.738/2008;

2)ADIS:4167 e 4848 julgados pelo STF em 2011 e 2021,caso os governantes municipais,estaduais e federais não viabilizem a lei do Piso Nacional do Magistério ,cabendo os sindicantos entrarem com ações coletivas, contra os governantes: Municipais ,estaduais e federal;

3)Lei 14.276 sancionada em 27/12/2021:Rateio do FUNDEB têm que ser pagos até 30/04/2022 como também a viabilização do Piso Nacional do Magistério com a formação referente ao curso do Magistério referente :2008 é 2021;

Lei:12.014/2009 valorização dos Profissionais, não docente da Educação como :Profissionais de educação.

Portando a proposta do SINTEAC Contempla todos os Profissionais de educação do vigia aos gestores e coordenadores pedagógicos. Inseridos todos os cargos:merendeiras;

Apoio : administrativo;educacional , alimentação escolar e gestão escolar com formação técnica,nível superior,especialização,mestrado e doutorado. Onde o PCCR,deverá valoriza todos os profissionais da Educação valorizando todos os cargo com formação técnica de nível médio,nível superior,especialização,mestrado e doutorado com progressão horizontal na formação e promoção de carreira valorizando o tempo no cargo ou seja,progressão vertical: tempo de serviço.

Em relação as tabelas dos professores:a nomenclatura P2 25 horas corresponde (professores com licenciatura plena,especialização, mestrado e doutorado Piso inicio de carreira ou referência 1 _ letra A Teto última referência 10 ou letra J .Tendo como cálculo 50 por cento dos professores com formação do Magistério.

