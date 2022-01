#bomdia

Bolsonaro quer reduzir imposto federal para baixar o preço da gasolina (combustível), mas o efeito será mínimo e não resolverá o problema…Por quê? O nó está na dolarização dos preços…enquanto não for desfeita essa política adotada pelo Temer os preços vão continuar a subir….Tem que ser como era no governo Lula/Dilma…que, com 50 mangos, você abastecia 19 litros…e hoje os mesmos 50 pingam 7 litros….Simples, assim!

oestadoacre