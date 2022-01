Música da noite…Exemplo de Neil Young…♪♪♪

#música

‘Heart of Gold’ (Coração de ouro) é a música desta noite e seu autor é Neil Young, um senhor roqueiro de mais de 70 anos que mandou às favas a plataforma Spotify….Por quê? Porque Neil se recusa a dividir o mesmo espaço na plataforma com um sujeito negacionista que prega contra a ciência e as vacinas anti-covid…em carta pública denominada Em Nome da Verdade, Neil Young escreveu:

-O Spotify tornou-se, recentemente, uma força muito prejudicial por sua desinformação pública e mentiras sobre a COVID.

Neil Young refere-se ao podcast Joe Rogan Experience (JRE), distribuído exclusivamente pelo Spotify, com estimados 11 milhões de ouvintes a cada episódio.

Segue trecho da carta pública de Neil Young: -Ao permitir a propagação de afirmações falsas e socialmente prejudiciais, o Spotify dá, à mídia hospedada em seus domínios, a possibilidade de prejudicar a confiança do público na pesquisa científica e semear dúvidas na credibilidade da orientação baseada em dados oferecida por profissionais médicos. O podcast JRE, episódio #1757, não é a única transgressão a ocorrer na plataforma Spotify, mas um exemplo relevante da deficiência da plataforma em mitigar os danos que está causando.

Neiel alerta os jovens: -A maioria dos que ouvem as informações não factuais, enganosas e falsas sobre a COVID no Spotify tem 24 anos. Uma idade em que são impressionáveis e podem, facilmente, oscilar para o lado errado da verdade. (totalmente verdade... – J R Braña B.)

E acaba assim: -Eles podem ter Rogan ou Young. Não os dois.

E agora esse clássico…que só a gaita já vale à pena…é uma música que marcou época no mundo do rock…Coração de ouro…ouça! Linda demais!

Boa noite…

J R Braña B.