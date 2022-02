Acre recebeu hoje ‘uma das figuras mais ridículas…’

#saúde

Gov do Acre

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto), realiza cumpriu em Rio Branco nesta segunda-feira, 31. A visita se dá em razão da assinatura de proposta para formação técnica e pós-técnica de nível médio dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), além de pautas voltadas à saúde indígena. (…)

Em tempo: durante coletiva, Marcelo Queiroga, considerado o pior ministro da saúde do Brasil (o segundo foi o general Pazzuello) disse que ‘houve muito desperdício de recursos destinados para combater a pandemia’…avisaram ao ministro antivacina que no Acre o governador é bolsonaro desde criancinha? Na verdade, houve muito desperdício de votos em 2018 num governo que deixou morrer mais de 600 mil pessoas porque atrasou – por incompetência ou foi de propósito? – a compra das vacinas anticovid. (segue)

Em tempo 2: Luis Nassif, jornalista, definiu o ministro Queiroga esta semana: ‘Uma das figuras públicas mais ridículas da história. Não tem poder nem sobre seus subordinados.’ (segue)

Em tempo 2: com falta de teste rápido, Acre fecha o dia com mais de 3 mil casos de covid-19. País fecha o mês com 6,8 milhões de casos.

J R Braña B.